Kevin Costner ser ut til å ville vende tilbake til de siste episodene av Yellowstone.

Arbeidet med de siste episodene av den femte og siste sesongen av Yellowstone er i gang, og hvis alt går etter planen, begynner innspillingen senere i år. Kevin Costner forlot som kjent serien på en høyprofilert måte, men nå ser det ut til at han kanskje vil komme tilbake til de siste episodene, til tross for tidligere rapporter om at han ikke vil.

Ifølge en rapport fra Puck News har Costners representanter kontaktet serieskaper Taylor Sheridan for å undersøke muligheten for å komme tilbake for å avslutte John Duttons historie. Forholdet mellom de to er mildt sagt kjølig, så det gjenstår å se om Sheridan i det hele tatt vil si ja til dette. Sheridan skal også være svært fornøyd med manusene til de siste episodene uten John Dutton, så vi får bare vente og se hvordan det hele utvikler seg.

Vil du se Kevin Costner tilbake i Yellowstone?