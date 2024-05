Kevin Costner vil fortsette å satse sin formue på Horizon: An American Saga

HQ

Vi har visst en stund at Kevin Costner har vært med på å finansiere skapelsen og produksjonen av Horizon: An American Saga, med to filmer som allerede er ferdige og skal lanseres i sommer, og en tredje som for tiden er under produksjon. Costner har som mål å lage fire filmer i denne sagaen, og om hvordan finansieringen av disse prosjektene blir håndtert, sa Costner til The Hollywood Reporter i Cannes at han "vil gå så langt pengene mine fører meg".

Costner uttalte at han måtte sette produksjonen av den tredje filmen på pause etter bare tre dager, for å kunne delta i Cannes og ha premiere på Chapter 1 av sagaen. Han bemerket: "Det var så viktig for meg å komme hit, å komme til et sted der film blir sett på på en veldig åpen måte var viktig for meg."

Han sier også at Cannes er svært viktig i prosessen med å sikre finansiering til filmens tredje og fjerde kapittel, og at han har "banket på hver eneste båt i Cannes" som et ledd i denne prosessen. Men uansett om eksterne kilder bidrar til å finansiere prosjektet, er Costner fortsatt villig til å gi av sin formue og sine mange eiendommer for å fortsette å lage denne filmserien, og at han vil "risikere disse hjemmene for å lage filmene mine ... barna mine må leve sine egne liv."

Tror du Horizon er et godt valg for Costner?