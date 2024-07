Kevin Costners nye western har blitt en suksess på digitale plattformer

HQ

Kevin Costners såkalte magnum opus gjorde det ikke bra da den kom på kino for en tid tilbake. Nei, det så til og med veldig dårlig ut for Horizon: An American Saga - Chapter 1. Faktisk så dårlig at Costner, som personlig investerte mye penger i prosjektet, satte sine egne eiendommer på spill for å få filmen laget, og selv oppfølgeren Horizon: An American Saga - Chapter 2 ble trukket fra kinoprogrammet i kjølvannet av det dårlige billettsalget.

Men de burde skamme seg, for med utgivelsen av Horizon: An American Saga - Chapter 1 på VOD har filmen eksplodert i popularitet (takk, IndieWire), og ble raskt en av de mest strømmede filmene digitalt på mange plattformer.

Kan dette redde Costners overdådige prosjekt, som etter sigende skal ha kostet nærmere 100 millioner pund (så langt)? La oss inderlig håpe det, for det ville vært utrolig trist om historien ble stående halvferdig.

Har du hatt mulighet til å sjekke ut Horizon på VOD, og hva synes du om filmen?