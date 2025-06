Kevin Durant blir tradet til Houston Rockets etter en skuffende periode i Phoenix

HQ

Noen timer før Oklahoma City Thunder slo Indiana Pacers i NBA-finalen, kunngjorde NBA-journalister en storhandel mellom Phoenix Suns og Houston Rockets som involverer Kevin Durant. Rockets bytter sin stjerne, Kevin Durant, i bytte mot to spillere, Jalen Green, Dillon Brooks, og seks fremtidige valg.

Durant, 36 år gammel, har vunnet NBA-mesterskapet to ganger, i 2017 og 2018 med Golden State Warriors, og begge gangene ble han kåret til finalens MVP. Durant, som er en veteran fra de nylige mesterne Oklahoma City Thunder, allerede da de var kjent som Seattle SuperSonics da Durant debuterte i 2007, har også spilt for Brooklyn Nets før han kom til Phoenix Suns i 2023.

Allerede før Suns ikke klarte å kvalifisere seg til sluttspillet, gikk det rykter om en overgang, ettersom Durant aldri hadde noen stor suksess i de to og et halvt årene han tilbrakte i the. Søndag melder flere kilder, deriblant ESPN, at Durant vil flytte til Rockets. Durant har fortsatt ett år igjen av kontrakten på rundt 50 millioner dollar før han blir free agent i 2026.