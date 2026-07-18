Kevin Feige bekrefter så godt som ryktene om at Florence Pughs karakter Yelena skal dukke opp i Spider-Man: Brand New Day

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Med tanke på at det kun er to Marvel Cinematic Universe-filmer som skal ha premiere i 2026 (Spider-Man: Brand New Day og Avengers: Doomsday) – og ryktene tyder på at de fleste av Spidey-rollebesetningen ikke vil dukke opp i den kommende Avengers-filmen, men i stedet spares til en rolle i Avengers: Secret Wars i 2028 – ser det ut til at listen over karakterer/skuespillere som skal medvirke i flere Marvel-filmer på kino i år, kommer til å bli svært, svært kort.

Men en av de få som tilsynelatende vil ha en rolle å spille i både «Brand New Day» og «Doomsday», er Florence Pughs Yelena Belova. Vi vet jo at skuespillerinnens snikmorder vil være med i «Doomsday», og nå, å dømme etter kommentarer fra Marvel Studios-sjef Kevin Feige, er ryktene om Yelena i «Brand New Day» så godt som bekreftet også...

Som dokumentert av X-brukeren Avengers Updates, gikk Feige på scenen under Shanghai Expo for å forklare: «Hvis du er fan av Yelena, må du vente til «Avengers: Doomsday» – Yelena spiller en stor rolle der. Men hvis du ikke vil vente så lenge, kan det hende du får se Yelena litt tidligere i filmene...»

Det går rykter om at Yelena skal ha et slags «nakenmøte» med Tom Hollands Peter Parker i «Brand New Day», men dette er ennå ikke bekreftet. Det vi vet, er at vi snart får vite mer, siden filmen har premiere på kino 31. juli.

Etter dette forventes «Doomsday» å ha premiere på kino 18. desember, samme dag som «Dune: Part Three» har premiere, noe som betyr at Pugh vil ha en nøkkelrolle i to store filmer.