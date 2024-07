Kevin Feige forklarer hvorfor de originale kostymene manglet i X-Men

HQ

Bryan Singers nå 24 år gamle tegneseriefilmatisering inneholdt som kjent mange klassiske Marvel -figurer som Wolverine, Professor X, Cyclops, Magneto, Rogue, Sabretooth og Storm, men ingen av disse figurene var kledd i sine klassiske originalkostymer i filmen, og vi vet nå svaret på hvorfor det ikke skjedde.

Marvel Studios Sjef Feige har i et helt ferskt intervju med Screen Rant (rett i forkant av premieren på Deadpool & Wolverine, som ble avholdt i går kveld) snakket litt om beslutningene som ble tatt på Fox.

"Det var studiosjefer som hadde ansvaret, som visste at The Matrix hadde vært en stor hit og The Matrix hadde svart skinn, så la oss sette dem i svart skinn."

Kanskje det betyr at vi kan forvente oss autentiske innfallsvinkler til X-Men for den kommende inkluderingen i Marvel Cinematic Universe som en del av den såkalte Mutant Saga.