Kevin Feige krevde den gule drakten i Deadpool & Wolverine

Om litt over to uker er Deadpool & Wolverine klar for kinopremiere etter en utrolig lang ventetid. Ettersom de to karakterene har slått seg sammen mange ganger i tegneseriene, er dette noe fansen har ventet på å se. Noe annet fansen har ventet på å se, er Wolverines ikoniske drakt, som dessverre aldri ble brukt av helten i noen av filmene. I Deadpool & Wolverine vet vi imidlertid at han vil ha den på seg, noe som er tilKevinFeiges fortjeneste. Dette er hva regissør Shawn Levy sier under filmens promotering i Shanghai.

"Han [Kevin Feige] sa: 'Ja, men han bruker det gule. Kan han endelig ha på seg det gule.' Og så begynte vi."