Kevin Feige om det nye manuset til Blade: "Føles bra så langt"

Det har ikke vært lett for de stakkars sjelene som teller ned dagene til Marvel Studios lanserer en skikkelig blodig, barneforbudt Blade -film. Gang på gang har både regissører og manusforfattere hoppet av det skjebnesvangre prosjektet, og hovedrolleinnehaver Mahershala Ali har blitt rapportert å være frustrert over de vedvarende produksjonsproblemene. Under presseturen for den kommende actionkomedien Deadpool & Wolverine benyttet Feige anledningen til å kommentere Blade, og sa at det siste utkastet til manuset, skrevet av Black Widow-forfatteren Eric Pearson, var lovende, og at det definitivt fortsatt var under arbeid:

"[Det] har vært frustrerende for oss og for noen fans at det har tatt en stund, men vi har en forfatter som jobber med det nå. Jeg har lest halvparten av det nye utkastet hans, og det føles bra så langt."

Ingen regissør har imidlertid ennå våget å sette tennene i den nye Blade. John Wick-regissør Chad Stahelski, som har jobbet for Feige tidligere i karrieren, har tidligere uttrykt interesse for vampyrfilmen, men det har ikke blitt sagt noe mer om det.

