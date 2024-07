Kevin Feige om Tony Stark og Steve Rogers kan vende tilbake til MCU: "Det kan gjøres"

Velkommen til multiverset, barn. Ingenting betyr noe her, det er ingen ting som står på spill, for alle som dør har alltid en annen versjon, og det finnes alltid et annet univers å flykte til hvis ditt blir ødelagt. Det betyr til og med at vi kan se elskede karakterer komme tilbake en gang til.

HQ

I en samtale med DiscussingFilm sa Kevin Feige at det er mulig for Tony Stark og Steve Rogers å komme tilbake til MCU, på samme måte som Hugh Jackmans Wolverine kom tilbake selv etter hendelsene i Logan.

"Det kan gjøres - hvis det gjøres med stor forsiktighet", sa Feige. "Hvordan gjør du det på en måte som opprettholder det som har kommet før, og på en flott måte? Og det har vi brukt de siste to pluss to årene på å finne ut av for Wolverine."

Vi kan også potensielt se Black Widows tilbakekomst i miksen der. Feige vil ikke forplikte seg til om dette vil skje, da det sannsynligvis hovedsakelig vil avhenge av at Robert Downey Jr. og Chris Evans ønsker å komme tilbake.

Ønsker du å se Tony Stark og Steve Rogers tilbake?