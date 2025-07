Kevin Feige snakker om håpet om å få en Wolverine i tegneseriestørrelse i MCU

HQ

Et av de største øyeblikkene i Deadpool & Wolverine var mot starten av filmen da Wade Wilson utforsket multiverset i jakten på en klønete følgesvenn som kunne hjelpe ham på reisen. Dette introduserte oss for en rekke Wolverine -varianter, inkludert Cavillerine og en morsom helt i tegneseriestørrelse. Men kan vi forvente at en "short king" Wolverine noen gang blir status quo i Marvel Cinematic Universe? Marvel Studios sjef Kevin Feige har gitt et svar.

I en samtale med Collider uttalte Feige "det er et eksempel på, ja, noe fra tegneseriene som ikke har blitt gjort. [Ler]." Han fortsatte deretter med å forklare hvordan det til slutt kan bli en realitet for alle de der ute som puster håp.

"Jeg kommer ikke til å snakke om sammensetningen av karakterene som vil være med i den første filmen, men se på Galactus. Se på Gambit i Deadpool & Wolverine. Se på Wolverine i Deadpool & Wolverine. Vi ønsker å omfavne det som ikke ble omfavnet for 25 år siden, da jeg var med på de tidlige X-Men-filmene - nemlig de tegneserienøyaktige [designene]."

Inntil videre ser det ut til at vi bør holde oss til Hugh Jackmans berømte versjon av Mutant, selv om det kanskje kan være midlertidig, ettersom Avengers: Secret Wars i 2027 hevdes å være en tilbakestilling av tidslinjen og en måte å omskape mange fan-favorittkarakterer på...