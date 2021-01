Kevin Hart blir Roland i Borderlands-filmen

Du ser på Annonser

Kort tid etter at Gearbox og Lionsgate bekreftet at de var i forhandlinger med selveste Cate Blanchett om å spille Lilith i Eli Roth sin kommende Borderlands-filmen begynte det å gå rykter om at Kevin Hart også satt ved forhandlingsbordet. Nå som filmingen skal starte er det tid for å avslutte ryktene.

Selskapene kan nemlig annonsere at Kevin Hart har takket ja til å spille Roland i Borderlands-filmen, så man kan trygt si det blir en interessant blanding når et manus skrevet av Chernobyl-skaperen Craig Mazin skal bringes til live av en Oscarvinner og en rappkjeftet stand up-komiker/skuespiller.