Kevin Hart forsvarer George Floyd-vitsen under den siste Roast

I forrige uke ble det sendt en roast på Netflix, med komikeren og skuespilleren Kevin Hart som mål for hånen. Som vanlig i slike roasts var vitsene ofte grove, og det kommer som regel reaksjoner i etterkant fra folk som føler seg krenket.

Denne gangen var intet unntak, og komikeren Tony Hinchcliffe er den som har fått mest kritikk for en vits om George Floyd. Floyd døde av kvelning under en politiaksjon for seks år siden, noe som førte til omfattende opptøyer. Hinchcliffe kommenterte dette med å si at Floyd "ser opp på oss alle og ler så hardt at han ikke får puste".

Da Hart besøkte The Breakfast Club for å snakke om stekingen sin, kom dette opp, men Hart forsvarte Hinchcliffe og sa at han "uten tvil hadde det beste settet, eller et av de beste settene." Han synes absolutt ikke at vitsen var spesielt smakfull, men han legger også til at han "ikke var sjokkert", og foreslår at alle som ikke liker denne typen humor, kan se på noe annet (transkribert av USA Today) :

"Tony fortalte en vits. Det var ikke en smakfull vits for oss. Vi likte den ikke. OK... Vi går videre. Jeg forstår ikke hvorfor vi står på en høyde, og det blir en stor greie... Det trenger ikke å være det. Det er bokstavelig talt, enten er du en fan av dette nivået av innhold eller ikke. Og hvis du ikke er fan, så ser du ikke på det."

