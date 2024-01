Kevin Hart hevder at han aldri ville vært programleder for Oscar-utdelingen

HQ

Kevin Hart har hevdet at han aldri kommer til å lede Oscar-utdelingen. Dette etter alt han måtte tåle i kjølvannet av 2019-seremonien, som han trakk seg fra etter at folk ble provosert av en rekke gamle tweets fra komikeren.

Målet ble rett og slett for høyt for Hart, som i et nytt intervju med Sky News sier at han ikke har tenkt å sette seg i samme sete igjen. Han takker nei til Oscar-utdelingen og anklager den for å være et humorforladt arrangement.

"Det lille håpet du hadde, vil jeg ødelegge nå. Disse spillejobbene er ikke bra for komikere. Det er ingen sjanse til Oscar-utdelingen, Globes eller noe annet. Det er rett og slett ikke komikervennlige miljøer lenger."

"Jeg tror de fikk det til ett år der det bare var en gjeng personligheter som var verter, og det er en fin ting. Det er en samarbeidsgreie, forskjellige mennesker får ansvar for første, andre og tredje akt, men du vet, den tiden da det var et rom for en komiker, den tiden er forbi."

Tror du Hart har rett i det han sier, er Oscar-utdelingen (og mange andre store begivenheter) humorforladt?