Kevin Hart og andre kjendiser vil prøve å få Tom Brady til å gråte live på Netflix i mai

Du blir ikke kjent som "tidenes største" hvis du ikke tåler spøk eller kritikk. Tom Brady regnes som en av de største idrettsutøverne noensinne takket være arven han har etterlatt seg i NFL, men nå som han har lagt opp ser han etter nye måter å bruke tiden sin på. Snart skal han blant annet være i fokus i en direktesendt serie på Netflix.

Brady vil bli gjenstand for det som blir kalt The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, som vil være et direktesendt show med Kevin Hart som programleder sammen med en "all-star lineup of surprise roasters." Oppstillingen er ennå ikke offentliggjort, men vi har fått vite at dette live-arrangementet ikke vil legge fingrene imellom, og at det ikke vil bli vist nåde under sendingen.

Premieren blir klokken 14 den 6. mai på Netflix, men du kan se den når du vil on-demand etter at sendingen er ferdig.