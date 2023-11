Kevin Hart spiller hovedrollen som en mestertyv i Netflix-serien Lift

Netflix elsker virkelig heist-filmer. Etter en rekke filmer som har blitt lagt til strømmetjenesten i årenes løp, samler de i januar 2024 Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Sam Worthington, Paul Anderson og flere andre i en ny heistfilm med tittelen Lift.

I filmen spiller Hart hovedrollen som lederen for et team av mestertyver som i et forsøk på å redde seg selv fra å bli fengslet får i oppgave å stjele gullbarrer til en verdi av 100 millioner dollar som skal transporteres på et 777-passasjerfly. Det sier seg selv at ting ikke ser ut til å gå etter planen, og det blir mye action.

Lift kommer på Netflix 12. januar 2024, og du kan se traileren til filmen nedenfor.