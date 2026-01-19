Kevin Smith skriver en Bizarro-tegneserie for DC

HQ

Kevin Smith er virkelig nerdekulturens siste sjef. Filmskaperen, forfatteren og skuespilleren har skapt tonnevis av nerdete prosjekter opp gjennom årene, med de animerte Masters of the Universe -prosjektene for Netflix som det siste. Men han har også vært knyttet til så mye annet tidligere, blant annet som tegneserieforfatter, med Daredevil, Spider-Man/Black Cat, Green Hornet, Green Arrow, Batman, , , og flere andre prosjekter under beltet.

Snart skal Smith tilbake til tegneserieforfatteryrket, ettersom det er bekreftet at han skal stå i spissen for en ny serie basert på Bizarro for DC. Den vil bli kjent som Bizarro: Year None, og vil være en begrenset serie på fire hefter som tar for seg opprinnelsen til "den bakvendte motsatsen til Superman".

Handlingen i tegneserien er forklart slik: "Serien følger Supermanns kompis Jimmy Olsen og Clark Kents sjef Perry White når de forlater Daily Planet for å dra på et merkelig eventyr i verdensrommet. Reisen fører dem til en dimensjon som speiler Metropolis på uhyggelige måter, og som dyrker sin legendariske avis som en trosartikkel. Etter hvert som de oppklarer mysteriet i denne bisarre verdenen, konfronterer de vesenet som står bak det hele. Er han en misforstått Supermann-fan, en agent for rent kaos, eller er han ingen i det hele tatt?"

Smith samarbeider med Supergirl -forfatteren Eric Carrasco om å skrive tegneserien, mens Nick Pitarra fra The Manhattan Projects står for tegningene og hovedansvaret for forsiden. For en første smakebit av kunsten, har hovedomslaget blitt delt for tegneserien som du kan se nedenfor.

Når det gjelder når Bizarro: Year None vil debutere, er lanseringsdatoen satt til 1. april 2026 med månedlige utgaver som skal følge gjennom juli.