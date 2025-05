Kevin Spacey blir med i konspirasjonsthriller The Awakening

Etter anklager om seksuallovbrudd som Spacey senere ble frikjent for, ønsker skuespilleren å vende tilbake til skjermene våre igjen. Han har nylig sluttet seg til rollelisten i den kommende konspirasjonsthrilleren The Awakening.

Filmen, som også har Peter Stormare, Alice Eve, Julian Glover og flere i hovedrollene, følger to personer som avdekker en konspirasjon for å kontrollere verden, og vil bli solgt på filmfestivalen i Cannes. Via Variety, Matt Routledge er satt til å regissere, med Camelot Films som produserer og finansierer filmen sammen med stjernen Justin Tinto.

Dette er ikke den første filmen Spacey har spilt i siden kontroversen, men det vil være den største til dags dato hvis den finner et hjem i Cannes. Med Spaceys tilbakekomst på lerretet vil vi sannsynligvis se mer kontrovers når en skygge av Hollywoods mørkere fortid vender tilbake.

