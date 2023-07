Kevin Spacey frikjent fra alle anklager i Storbritannia

HQ

Det har vært en lang reise for 64 år gamle Kevin Spacey, for etter at han ble anklaget for seksuelle overgrep for snart seks år siden falt skuespillerens karriere i grus. Men i dag kan han puste lettet ut, og en følelsesladet Spacey møtte pressen utenfor retten i London etter at juryen frikjente ham.

"Jeg antar at mange av dere kan forstå at det er mye å bearbeide etter det som har skjedd i dag. Men jeg vil gjerne si at jeg er enormt takknemlig for at juryen har tatt seg tid til å gå nøye gjennom alle bevisene og alle fakta før de kom frem til sin avgjørelse.

"eg er ydmyk over utfallet i dag. Jeg vil også takke de ansatte i tinghuset, sikkerhetsfolkene og alle som har tatt seg av oss hver eneste dag, advokatene mine ... for at de har vært her hver dag, og det er alt jeg har å si for øyeblikket. Tusen takk."

Hvorvidt Spacey nå vil gjenoppta karrieren gjenstår å se. Mest sannsynlig vil skuespilleren ligge lavt og ta seg tid til å absorbere og bearbeide alt som har skjedd en liten stund i alle fall.