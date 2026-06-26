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Nylig byttet jeg ut mitt trofaste gamle Logitech-tastatur mot et nytt sett med taster. Nærmere bestemt har jeg brukt Keychron K2 Ultra 8K, Keychrons nyeste 75 %-tastatur, for de som ønsker litt ekstra plass på skrivebordet, eller for alle som kanskje ønsker å ta med seg tastaturet på farten. Det er et stilig og elegant stykke utstyr, noe jeg la merke til umiddelbart før jeg engang tok K2 Ultra 8K ut av esken.

Med en pollingfrekvens på 8000 Hz, som forbedrer tastaturets presisjon og respons til et utrolig raskt nivå, har du helt rett i å tro at dette er et tastatur som vil imponere en gamer. Det har også noen flotte lyseffekter, som vi vet er den flammen som alle spillentusiaster flakser mot. Men som en som bruker like mye, om ikke mer, tid på å skrive enn på å spille, opplevde jeg at den lynraske responsen var en virkelig velsignelse i mine daglige aktiviteter. Det er like raskt både med og uten kabel, og overgangen til dette tastaturet føltes mye mer naturlig enn jeg hadde trodd, spesielt siden jeg gikk fra et større tastaturlayout til 75 %-layoutet på K2 Ultra 8K. Et par feilstavede ord her og der, men innen en time etter at jeg hadde klapret løs på Keychrons nyeste PC-tilbehør, følte jeg meg vant til det. Det var faktisk vanskeligere å venne seg til det gamle tastaturet mitt igjen etter testingen.

Det skal ikke høres ut som om jeg bagatelliserer spillytelsen til K2 Ultra 8K her. Som en som spiller mange raske skytespill, vet jeg at et raskt tastatur kan være like avgjørende som en rask mus, og Keychron K2 Ultra 8K gir deg den herlige, ydmykende følelsen av at du ikke lenger kan skylde på utstyret ditt, siden dette tastaturet er mer enn raskt nok til å få deg til å innse at det er reaksjonstiden din som avgjør om du skulle ha overlevd eller dødd i kamp mot en fiende. Det faktum at du kan tilpasse tastene, samt konfigurere dette tastaturet til å fungere med hvilket som helst operativsystem du har, betyr at spillere får et ekstra nivå av tilgjengelighet og tilpasningsmuligheter. Det er kanskje noe som bare er for de som virkelig ønsker å ta spillingen til et høyere nivå, men for de som ønsker disse funksjonene, vil de bli satt stor pris på.

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Det kan til tider være vanskelig å sammenligne og virkelig få frem kvaliteten på noe som et tastatur. Tross alt, hvis du kan skrive på det, fungerer det vel? Ja, men K2 Ultra 8K gir umiddelbart et inntrykk av kvalitet, selv om du ikke er spesielt kjent med tastaturer. Bryterne har en flott lyd, som aldri blir for høy takket være lydabsorberende skum. På et mekanisk tastatur er dette en flott egenskap, men jeg er glad for at klikkene fra hver tast fortsatt gir en tilfredsstillende lyd. Tastaturets utforming, samt den diskrete stilen, gir også et eksklusivt inntrykk. Til en pris på rundt 135 euro eller omtrent 120 pund forventer man en slik følelse, men jeg ville ikke blitt overrasket om dette tastaturet hadde kostet mer, med tanke på den luksuriøse følelsen.

Det føles nesten som å være pirkete å peke på mangler ved Keychron K2 Ultra 8K, men det er et par ting jeg støtte på mens jeg brukte det. Det ene var at håndleddene mine ikke hadde noe sted å hvile. Det er kanskje å be om mye at dette skal være en ekstra funksjon i et tastatur som allerede er fullpakket med små ekstrafunksjoner, men når du sitter og skriver hele dagen, vil du gjerne føle at håndleddene dine har en form for støtte. Dessuten, som jeg ofte sier i anmeldelser av maskinvare, har dette tastaturet en god tyngde. Det er enda en ting som gir den ekstra følelsen av kvalitet, men når jeg også tenker på den potensielle bærbarheten til et 75 %-tastatur, lurer jeg på om det oppstår en liten konflikt der. Dette er selvfølgelig ikke noe problem hvis du ikke har tenkt å ta med deg tastaturet på farten, men jeg vet at mange vil tenke på bærbarheten til et mindre tastatur med 75 %-layout sammenlignet med de større modellene.

Alt i alt er Keychron K2 Ultra 8K imidlertid et tastatur som er utrolig lett å anbefale. Det har riktignok en høy pris, men kvaliteten du får for pengene er tydelig å se, selv før du har pakket tastaturet ut av esken. Presise, responsive taster, et elegant, diskret design og utrolig mange tilpasningsmuligheter gjør dette til en virkelig solid introduksjon til Keychron for meg, et flott eksempel på hvor bra et 75 %-tastatur kan være, og rett og slett et allsidig tilbehør med god ytelse for alle som bruker mye tid på PC-spill og skriving.

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