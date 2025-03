Jeg har lenge vært av den personlige troen på at teknologiselskaper - spesielt produsenter av periferiutstyr for spillmaskinvare - har trukket ullen over øynene våre. Som oftest har "toppmodellen" fra Razer, SteelSeries, ASUS ROG og så videre en tendens til å være så astronomisk dyre i forhold til hva de i bunn og grunn oppnår, at det kan føles som litt av et triks. Imidlertid har de fleste av disse gadgetene en tendens til å nå lignende prispunkter, så det er lett å trekke på skuldrene og bare gå videre. Men så har vi Keychron, et selskap som beviser at spesielt tastaturer kan være førsteklasses når det gjelder utseende og design, proppfulle av funksjoner, svært tilpasningsdyktige og alt til en rimeligere pris. Jepp, det er tydelig at forbrukerne taper et sted...

Den nyeste innovasjonen fra Keychron kommer i form av K4 HE, som er et tastatur som ser ut til å slå sammen fordelene ved et tradisjonelt mekanisk tastatur med Hall Effect magnetiske brytere. Det betyr i praksis at du får en gadget med utrolig tilfredsstillende og taktile taster som ikke mangler respons eller hastighet, og som faktisk er mye mer stillegående og undertrykt sammenlignet med et rent mekanisk alternativ. Dette skyldes at det magnetiske elementet i Nebula Linear Gateron Magnetic Switches (som de kalles...) betyr at i stedet for å registrere fysisk kontakt, bruker den magnetiske sensorer til å spore aktiveringsdybden, og gjør det derfor mulig for brukeren å ha større kontroll og presisjon over hvert tastetrykk, samtidig som det kreves mindre kraft på hver tast for å aktivere den. Etter å ha testet Keychron K4 HE er dette en ganske revolusjonerende idé, spesielt for en som meg selv, som setter pris på fordelene med et mekanisk tastatur, men som avskyr den typiske støyen de lager. Dette tastaturet ligger et sted mellom en mekanisk enhet og et mer vanlig produktivitetsalternativ som knapt lager noen lyd i det hele tatt på grunn av å ha tynne og nesten livløse taster - og ja, dette skyldes delvis det akustiske skummet som brukes i K4 HE for å suge opp støy ytterligere.

Jeg bør også nevne at tastene har PBT-tastaturkapper med dobbeltskudd for at de skal passe bedre til formen og rillene på fingertuppene dine, og at hver tast kan byttes ut med andre tastaturkapper, noe som gir store tilpasningsmuligheter.

Et annet område som imponerte meg med denne dingsen, var størrelsen og dimensjonene. Det er et 96 % tastatur, noe som betyr at du får alle tastene du tradisjonelt sett trenger fra et vanlig tastatur, inkludert et numerisk tastatur, men i en mindre innpakning. Det finnes ikke noe fancy rullehjul eller volumhjul, eller en LCD-skjerm som gir deg tilleggsinformasjon, men en kompakt samling taster som dekker alle behov du måtte ha, uten å ta opp mye plass. Jeg vil gå så langt som å si at Keychron K4 HE har den perfekte størrelsen for et tastatur, og hvis jeg skulle være kresen, ville jeg sagt at den eneste endringen de kunne gjøre, ville være å inkludere LED-indikatorer for store bokstaver, tall og rullelås et sted, kanskje på frontrammen vendt mot brukeren, siden det noen ganger kan være en utfordring å vite om du har aktivert en av dem ved en feiltakelse.

Når det gjelder tilkoblingsmulighetene, får du også her alt du kan ønske deg av et tastatur. Det finnes en tradisjonell kablet tilkobling som fungerer via en USB-C-port, og også en trådløs 2,4 GHz-tilkobling som kan aktiveres ved å stikke en liten USB-dongle inn i PC-en. Begge er superenkle å bruke og konfigurere, og du kan veksle mellom dem ved hjelp av en liten glidebryter på venstre side av tastaturet. Den trådløse tilkoblingen kan til og med skilte med en batterilevetid på opptil 110 timer, ifølge Keychron, noe vi ikke har hatt noen grunn til å tvile på. Det er teknisk sett to glidebrytere på venstre side av tastaturet også, og den andre gjør det mulig å veksle mellom Windows og Mac-modus, noe som også gjør dette til en multifunksjonell enhet.

Utseendet til denne versjonen av Keychron K4 er også et høydepunkt i mine bøker, fordi det skiller seg ut, men likevel ikke på den typiske "gamerified" måten. Den har enten en lavprofilert svart eller hvit hovedfarge, avtakbare og tilpassbare sidepaneler i tre (som for denne testenheten inkluderte det nydelige, lysere rosentre-alternativet), og deretter bakgrunnsbelyst RGB, som du enkelt kan tilpasse på en rekke måter, til og med slå den helt av hvis du ønsker det. Keychron har laget en enhet som kan passe inn i de fleste, om ikke alle, scenarier, og som gjør det på en iøynefallende og komfortabel måte.

Byggekvaliteten gjenspeiler også dette. Plasten som enheten er laget av, har kanskje ikke den samme tyngden og premiumfølelsen som for eksempel HyperXs Alloy Origins -linje, men den føles godt utformet og sterk, med en anstendig vekt og kvalitetsstrukturering. Det har noen få forskjellige benstativalternativer, pålitelige gummiføtter, og til og med USB-C-kabelen som følger med er flettet, noe som ytterligere viser at selv om dette tastaturet "bare" koster $ 145, går det lett tå-til-tå med dyrere alternativer fra konkurrenter. Når alt kommer til alt, vil Razer Huntsman V3 Pro Mini (et minitastatur med færre taster!) koste deg 180 dollar ...

Ja, det fungerer rett ut av esken uten å trenge ekstra programvare, men hvis det er det du liker, tilbyr Keychron gratis Launcher App hvor enda større tilpasningsmuligheter er tilgjengelige.

Grunnen til at Keychron K4 HE (i likhet med de fleste andre Keychron-enheter) er en så overbevisende og anbefalelsesverdig gadget, er at du får alt du kan ønske deg av et tastatur, i en velbygd ramme av høy kvalitet, til en pris som de fleste konkurrenter ikke kommer i nærheten av. Det er allsidig, slående, presist, pålitelig og gjør alt som et mekanisk tastatur eller et produktivitetsfremmende alternativ tilbyr, bortsett fra i én og samme kropp. Noen LED-indikatorer eller noe lignende ville vært nyttig, men generelt sett har vi minimalt å utsette på denne dingsen med tanke på hva den ønsker å oppnå. Alt vi har igjen å si er at neste gang du er på jakt etter et tastatur, bør du sørge for at det er et Keychron. Du vil ikke angre på det.