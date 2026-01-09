Keychron lanserer nye trådløse tastaturer og et keramisk tastatur

HQ

Keychron, som aldri skryter eller roper om produktene sine, har i det stille lansert sine nye Q Ultra- og V Ultra-tastaturer som kommer med noen få nye maskinvare- og designoppdateringer, men som for det meste er en videreutvikling av de solide og ekstremt vellagede tastaturene som Keychron er kjent for, og som med de andre produktene deres er selv den aller mest avanserte modellen fortsatt relativt rimelig med en pris på $ 230 for Q1 Ultra , mens V Ultra-serien bruker plast som rammeverk, noe som senker prisen på det billigste alternativet til $ 115.

Ved siden av noen maskinvareoppgraderinger, er det viktigste byttet til ZMK. Dette er ikke de første ZMK-tastaturene fra Keychron, men de første mekaniske. Den største fordelen er allsidigheten til ZMK-plattformen, og den forlengede batterilevetiden den gir.

Keychron Q1 Ultra 8K har et helt metallhus med dobbel silikonpakning og flere lag for lyddemping, alle brytere er hot-swappable, og det kommer med Keychrons egen Silk Pom Switch under de doble PBT-tastene. Dette er en bryter rettet mot hardcore gaming. Trådløs tilkobling håndteres med 8 kHz og Bluetooth 5.2, og et 4000 mAh-batteri gir deg 645 timers batterilevetid med RGB slått av.

Ceramic Q16HE8K med magnetiske brytere kan allerede forhåndsbestilles til $ 230, 8K polling rate ettersom det er trådløst med Lime magnetiske brytere, og mens keramiske keycaps har blitt sett før, er et helt keramisk tastatur sjeldent, og bør være noe spesielt å ta på.

