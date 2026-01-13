Det er ikke alltid like lett å finne den perfekte datamusen. Jeg tør ikke påstå at Keychron M6 8K Wireless er perfekt. Men det er en fullt funksjonell og dyktig datamus med mange funksjoner og bruksområder. Den er trådløs, men kan også brukes via kabel eller Bluetooth om ønskelig. Med sine 86 gram er den ganske lett sammenlignet med mange andre alternativer, spesielt konkurrenter som Logitech med justerbare vekter. Etter omfattende testing i både raske, intense spill og langsommere, metodiske spill, fant jeg ut at den gjør jobben. Den har god presisjon i bevegelsene og flere knapper. Jeg liker også at du kan forskyve musehjulet sidelengs, og at du også har et ekstra hjul på siden av musen.

HQ

Emballasjen er stilig og litt retro.

Som med andre Keychron-produkter kan du konfigurere musen via nettsiden deres uten å laste ned en app. Den fungerer utmerket, og brukergrensesnittet er lettlest, brukervennlig og bra. Du kan konfigurere alle slags funksjoner med denne musen; jeg liker spesielt godt musehjulet. Det er laget av metall og gir utrolig presisjon uten å være for tregt eller for raskt. Du kan selvfølgelig også stille inn hastigheten via nettsiden deres. Jeg har eid flere datamus med ekstremt treg scrolling eller manglende presisjon. Derfor var det forfriskende å teste noe bra i den kategorien. Jeg har også testet en rekke konfigurasjoner for DPI; denne musen kan justeres mellom 100-30 000. Det er et ganske bredt spekter som gir deg mange alternativer. Du kan også stille inn klikkfølsomhet, lys, anti-stud-tid og rapporteringshastighet. Det er også enkelt å stille inn disse tingene via profiler hvis du vil ha forskjellige innstillinger avhengig av hva du gjør. Du kan også stille inn et par av disse tingene via knappene på undersiden av musen.

Sammenlignet med et tastatur er musen ganske stor.

Selv om du ikke kan legge til vekt, er det nok av knapper og funksjoner. Mitt hovedproblem med denne musen er ikke funksjonaliteten, men ergonomien. I motsetning til min anmeldelse av Keychron K2 HE SE Wireless Tri-Mode, er den ergonomiske faktoren litt mer betydelig. Jeg er ikke helt fornøyd med formfaktoren. Det føles aldri som om du kan få et godt grep om musen. Den mangler en gripevennlig overflate, og med den buede formen er det som å prøve å holde en overdimensjonert ball med én hånd. Noen ganger mister du grepet, og i intense spill kan dette være et reelt problem. Det kan selvfølgelig også ha med håndstørrelse å gjøre. Derfor vil jeg likevel påpeke at hvis du har små hender eller kortere fingre, kan denne musen føles litt ukomfortabel.

Jeg spiller mye førstepersons skytespill og har også konkurrert litt i Counter-Strike 1.6 i mitt tidligere liv. Dette er ikke ment som en form for skryt, men min erfaring har vist at god maskinvare kan utgjøre en forskjell. Et av mine største problemer med denne musen er at den ikke er veldig lett å gripe. Det er lett å miste grepet på den, noe som kan være fatalt i spill. Dette er alltid vanskelig, ettersom det ikke er lett å bestille datamus i henhold til din egen håndstørrelse. Jeg tror imidlertid at selv om du har større hender enn meg, kan denne datamusen være vanskelig å holde. Dette skyldes at den også mangler gripeflater. Jeg har lurt på om løsningen i dette tilfellet ville være å legge til en gripeflate på sidene og på toppen, slik at den ikke glir ut av hånden når du spiller. Den kunne også med fordel vært litt kortere i høyden.

Nettappen er flott og krever ingen installasjon.

Selv om jeg ikke er helt komfortabel med formfaktoren og grepet, er jeg helt fornøyd med de andre aspektene ved denne datamusen. Den selges til en premiumpris, og selv om den har en viss plastfølelse, er den god. Selve materialet føles godt, knappene er responsive, og musehjulet er flott. Alle tilpasningsmulighetene gjør at den kan konkurrere med andre, dyrere datamus i så måte. Selv om den ikke er fullt så ergonomisk som Logitech G G502, har den mer avanserte funksjoner, flere innstillinger, bedre presisjon og høyere DPI. Jeg føler at den mangler vekt og en følelse av robusthet. Det skal imidlertid sies at det ikke er en liten mus, men en ganske stor mus til tross for vekten.

En siste positiv ting med M6 8K er batterilevetiden. Deres egne tester indikerer omtrent 80 timer uten lading. I min test klokket jeg mellom 69-76 avhengig av innstillingene. Litt lavere enn lovet, men fortsatt helt akseptabelt. Jeg foretrekker imidlertid å spille med en kablet tilkobling, så dette er ikke noe problem for meg. Det er sannsynligvis inngrodd i meg på grunn av alle problemene de tidlige trådløse alternativene hadde da jeg vokste opp. I dag er det ikke noe problem, og dette er en superskarp datamus i trådløs modus. Den har sannsynligvis en av de raskeste responstidene jeg har testet. Du får en skarp, multifunksjonell datamus med god presisjon i musehjulet og mange knapper som kan tilpasses. Med god batteritid, responsive knapper og fin presisjon er jeg fornøyd. Til tross for en premiumpris er den noe plastig, lett og har en ikke helt ideell gripeflate. Det er litt som å holde en fantastisk bandystav med én hånd på toppen av skaftet. Det er ikke ideelt, selv om selve staven er fantastisk. Hvis du ikke har problemer med verken gripeflaten eller høyden på musen, er dette en klar anbefaling.

Krumningen og høyden gjør den litt vanskelig å holde. Mangelen på overflater som hjelper til med grepet, gjør den litt glatt å holde.