Keychron Q10 Max

Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Jeg er veldig glad i Keychrons produkter. Den overordnede designfilosofien deres er som oftest spot on, og produksjonskvaliteten er alltid uovertruffen. Men selv jeg må innrømme at sortimentet deres med over en milliard forskjellige modeller er mildt sagt forvirrende.

Men akkurat denne modellen er ganske enkel å anbefale, for Q10 Max er et såkalt "Alice"-tastatur, et tastatur med en helt spesiell ergonomisk layout som ble en hit på nettet i 2018. Ideen er ganske enkel: Du deler et tradisjonelt tastatur i to ved å dele det på midten, roterer de to halvdelene litt innover og limer dem sammen igjen.

Det finnes allerede mange imitasjoner av den originale TGR Alice, og denne er ikke akkurat den mest tilpasningsdyktige. Den er litt høy uten håndleddsstøtte, og du kan ikke kontrollere vinkelen på innover-rotasjonen - alt er opp til deg, og selv om Alice-oppsettet er mer komfortabelt og sunt for kroppsholdningen din, er det ikke nødvendigvis det beste for det formålet alene.

Det du får er et Alice-tastatur som samtidig beholder alle de viktigste fordelene med et Keychron-tastatur i Q-serien. Dette betyr at du har 2,4 GHz via dongle, Bluetooth og kablet tilkobling. Du har Mac- og Windows-alternativer med utskiftbare Command/Windows-taster for å skreddersy tastaturet til et bestemt operativsystem. Du har 1000 Hz Polling-Rate via den innebygde ARM Cortex M4-brikken. Og til slutt har du også en CNC-fremstilt aluminiumsbase med dobbel pakning som gjør alt komfortabelt, tungt og godt konstruert.

Dette er med andre ord et Keychron-tastatur i Q-serien, så alt det grunnleggende er på plass. Til og med Gateron Jupiter-bryterne som følger med er strålende, og det samme er de doble PBT-hettene som sitter på toppen. Skriveopplevelsen er sublim på praktisk talt alle Keychron-tastaturer, rett og slett. Hvis du i tillegg vil rote litt med formatet støttes både QMK og VIA, to standarder som lar deg tilpasse tastaturfunksjonene helt ned til den enkelte tast.

Og så er det Alice-oppsettet. Det er mildt sagt vanskelig å venne seg til. Spesielt er den delte mellomromstasten litt skjemmende, og det er enda vanskeligere å trene opp fingrene, instinktene dine, til å bruke begge tomlene til å trykke på denne tasten. Men bortsett fra det, er det ikke som om Alice endrer for mye.

Det eneste jeg virkelig trenger nå, er at Keychron enten begynner å designe tastaturene sine på en slik måte at vinkelen håndleddene hviler i ikke er så bratt eller at de inkluderer den mildt sagt geniale håndleddsstøtten i silikon. Det gjør en verden til forskjell og er uendelig mye bedre enn den altfor tynne versjonen.

Men en Keychron er fortsatt en Keychron, og det betyr at den gir valuta for pengene.