Keychron Q2 Max

HQ

Problemet med å anmelde ulike Keychron-modeller er at man fort blir litt desillusjonert. Selv om alle tastaturene de designer og produserer er mesterverk, som kombinerer slående, men subtil design med utmerket ergonomi og materialer, er det ... bare ... så ... mange av dem. Det finnes en S-, C-, Q-, K- og V-serie, og det er langt fra alt, og hver av disse er videre delt inn i tall, og videre igjen i underkategoriene Pro, Max og HE, som angir alt fra størrelsesforhold til type bryter.

Så du vil ikke høre et ord fra meg om du er litt forvirret, for å si det mildt. Hvilken Keychron velger du? I dag snakker vi om Q2 Max, en modell som finnes i en spesifikk underkategori definert av trådløs tilkobling, metallchassis og QMK-programvare med åpen kildekode - så du vet det.

Dette er en annonse:

Igjen, hele chassiset er som sagt av metall, og jammen føles det godt. Det veier flere kilo, og overflaten er lett børstet, så den fremstår nesten matt. Vi fikk tilsendt den svarte, men det er også mulig å velge en ferdig montert knott i "Shell White", som også er ganske slående. Det er synd at Keychron ikke utforsker flere morsomme kontrastfarger, men tanken er jo at du vil montere den selv.

Q2 Max er et 65 % tastatur, noe som betyr at ikke bare mangler nummertastaturet, men det er også spart litt plass for å gjøre det hele mer kompakt. Du ofrer egentlig ikke noe fra et funksjonalitetsperspektiv. Du har dedikerte piltaster, og oppsettet føles ikke begrenset. Men du har Keychrons karakteristiske "knott" som, som alltid, tikker trinnvis med nok motstand til at det føles godt å skru opp og ned ... ja, hva du vil.

Det er Windows og Mac-funksjonalitet med dedikerte fysiske Command-taster for hver, samt en enkel bryter på baksiden, det er 1000Hz Polling for de som ønsker å redusere det ellers minimale inndatalagget, det er 2,4 GHz via dongle og Bluetooth uten, og både QMK og VIA støttes, så det er enkelt å programvareprogrammere din egen funksjonalitet. Igjen, ingenting av dette er nytt, men Keychrons modell, deres modus operandi, fungerer til punkt og prikke, og Q2 Max er det perfekte eksempelet på hva de gjør.

Det CNC-fresede aluminiumschassiset har samme "double-gasketed design", noe som betyr at alt som beveger seg, dvs. hele platen der brytere og lokk er plassert, er lett opphengt og beveger seg opp og ned når du skriver. Kombinert med det akustisk dempende skummet får du et enormt tilfredsstillende, men også ganske stille tastetrykk.

Dette er en annonse:

Under KSA Double-Shot PBT-kapslene finner du Gateron-brytere, nærmere bestemt Jupiter Red. Vi har vært innom dem før og har gjentatte ganger uttalt at Cherry aficionados kan sette seg ned igjen. Disse bryterne, og kappene som sitter på toppen av dem, er fantastiske, og responsen, aktiveringspunktet og den nevnte lyden kombineres til en fantastisk effekt.

Alt i alt er Q2 Max nok en genistrek. Ja, vi skulle ønske Keychron ville strømlinjeforme litt, for selv om det finnes mange forskjellige typer forbrukere og entusiaster, er denne serien til syvende og sist for uoversiktlig. Vi har imidlertid sett mange bevis på at uansett hvilken modell du kommer over, får du noe spesielt, og Q2 Max er absolutt ikke noe unntak.