Keychron Q3 Max QMK/VIA trådløst spesialtastatur (Gateron Jupiter Banana)

HQ

Nok en dag, nok en Keychron. Og hvem er jeg til å klage, deres produkter er alltid himmelske, og Keychron Q3 Max QMK/VIA Wireless bryter ikke med tradisjonen. Nei, den forbedrer den med estetiske vibber i massevis og noen brytere i gudeklasse.

Med et TKL-kort er denne tingen bygget som en stridsvogn klar til kamp. To kilo CNC-maskinert aluminium, utstyrt med pakningsmontert innmat, sørvendt RGB, hot-swap-bryterkontakter, trippelmodus-tilkobling (kablet, 2,4 GHz dongle, Bluetooth 5.1) og full QMK/VIA-støtte. Og så er det en medieknapp. Den koster rundt $215-$235. Hva som virkelig skiller denne varianten fra de andre? Gateron Jupiter Banana-brytere - lineære, ferdig smurte, med lang vandring og en lett avrundet bunnfølelse.

Ut av esken gir Q3 Max ingen unnskyldninger. Den er tung, stiv og solid, med null fleks som virkelig er klasseledende. Både når det gjelder byggekvalitet, smidige brytere og akustikk. Designet er diskret, men førsteklasses. Du kan velge mellom en diskret svart eller en elegant off-white farge, begge med sidetrykte PBT-tastaturdeksler som lar RGB-fargene gløde subtilt uten å være påtrengende. Legendene er ikke gjennomskinnelige, noe som betyr at du i svak belysning er avhengig av perifer glød - men det er et lite kompromiss for den vakre lydprofilen og tykkelsen på de tykke PBT-kapslene med dobbeltskudd.

Nå kommer vi til saken, og det er alvor. Gateron Jupiter Bananas er grunnen til at dette brettet eksisterer. Ultrajevne, kremete tastetrykk, lengre vandring som hjelper deg med å være nøyaktig, og et subtilt dunk som ikke er påtrengende - bare tilfredsstillende. Det skriver som en smøraktig drøm med en vakker lyd som går hånd i hånd med opplevelsen, noe som legger til den forbløffende byggekvaliteten og fungerer som en topping på en allerede strålende kake av tastatur.

Q3 Max er pakket inn i skum, silikonputer og et latekslag for å fjerne eventuelle hule ekkoer. PC Gamer roste akustikken til å være på nivå med avanserte boutique-kort. Hvis du sikter mot den dunkende lyden i en samtale eller livestream, er dette brettet perfekt - tungt, fast, resonant, men ikke plagsomt. Den lange vandringen på Bananas gir en myk fjæring og et subtilt dypere støt ved bottom-out, som du enten vil elske eller synes er en smule verbalt i stille stunder.

Det er også enkelt å hoppe mellom enheter. 2,4 GHz-dongelen tilbyr pålitelig 1000 Hz polling for spill eller lydredigering, mens Bluetooth støtter opptil tre enheter. PCWorld fremhever hvordan trådløsheten løfter dette fra et entusiastkort til et allroundkort i hverdagen. Batterilevetid? Keychron hevder ~100 timer med RGB på, ~180 timer med det av. Noe som nesten virker som en underdrivelse basert på min erfaring.

Q3 Max er (selvfølgelig) fullstendig åpen kildekode QMK/VIA-fastvare. Du kan omtilpasse alle taster, opprette makroer, bytte LED-innstillinger, endre knottenes oppførsel, omkonfigurere OS-brytere (Windows/Mac/Linux) og lagre flere profiler. Keychron Launcher-nettappen er intuitiv og polert, og har nesten uendelige tilpasningsmuligheter. Husk også at alle brytere kan byttes ut i løpet av sekunder; bytt ut Banana med en hvilken som helst 3/5-pinners MX-bryter. Stabilisatorene er skrudd inn i metall, noe som minimerer vridning - avgjørende for den tykke, buldrende lyden og den skarpe følelsen.

Avrunding av ting opp. Ja, det er dyrt, men du betaler for førsteklasses følelse, lyd og utvidelsesmuligheter. Gateron Jupiter Bananas er en drøm for lang tids skriving. Med mindre du trenger et fjærlett reisebrett eller ekstremt stillegående brytere, er dette et av de beste TKL-brettet du kan kjøpe. For en som deg - som skriver mer enn 1 000 ord på tekniske anmeldelser - bidrar dette brettet til å opprettholde flyten. Og den vekten? Den gir jording. Den sier: "Dette er alvor." Kombiner det med en myk håndleddsstøtte, og du er sikret.

Keychron Q3 Max med Gateron Jupiter Banana-brytere er et sluttspillbrett forkledd som et tenkeyless. Det er solid, smidig, tilpasningsdyktig og trådløst - men ikke laget for å bevege seg. Hvis du er i markedet for et skrivebordssentrert, gledelig taktilt og langvarig brett - og ikke har noe imot kontanter - er det nesten perfekt.