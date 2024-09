Kez er den siste helten som kommer til Dota 2

HQ

International 2024 har gått mot slutten. Som årets største Dota 2 -begivenhet forventer fansen selvfølgelig litt mer enn at favorittlagene deres spiller om den enorme hovedpremien og Aegis of Champions.

Noe som har blitt litt av en TI-tradisjon, er avsløringen av en ny helt. I fjor ble Ringmaster vist frem, og nå har vi en teaser for en Avian-revolusjonær i Kez. Traileren nedenfor går på i underkant av et minutt, men vi får en god titt på Kez.

Han er en liten fugl som svinger et sverd. Det ser ut til at han vil være stjernen i Crownfall Act IV, en begivenhet som har kjørt i Dota 2. Av karakterens utseende ser det ut til at han passer mer inn i en hard carry-rolle, men vi må se ferdighetene hans og mer før vi kommer til en konklusjon om Kez.