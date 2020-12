KFC lanserer gaming-PC som også holder kyllingen varm

Du ser på Annonser

"The console wars are over". Det skriver Kentucky Fried Chickens dedikerte gaming-Twitter-kanal (ja, de har visst en sånn). Det de her avslører er deres egen "konsoll", som er en Intel-basert gaming-PC, som de sier kan kjøre 4K med Ray Tracing og i 240fps. De kaller den "KFConsole".

Den er som sagt Intel-basert og den har et spesiell kabinett bygget av Cooler Master, som dessuten kan holde kyllingen din varm med sin innebygde ovn.

"Never risk letting your chicken go cold again thanks to the patented Chicken Chamber. Utilising the systems natural heat and airflow system you can now focus on your gameplay and enjoy hot, crispy chicken between rounds," står det i pressemeldingen.

Nærmere bestemt er det en Intel Nuc 9, og en Asus GPU. Det finnes enda ingen lanseringsdato, eller pris. Du kan se en video via lenken ovenfor, og bilder nedenfor.