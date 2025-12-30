Khaleda Zia, Bangladeshs første kvinnelige statsminister, har gått bort, 80 år gammel

HQ

Khaleda Zia, som ble Bangladeshs første kvinnelige statsminister i 1991, er død i en alder av 80 år etter lang tids sykdom, kunngjorde hennes Bangladesh Nationalist Party (BNP). Zia hadde hatt helseutfordringer, blant annet fremskreden skrumplever, diabetes, leddgikt og hjerteproblemer, og tilbrakte flere måneder i London for behandling tidligere i år.

Hard politisk rivalisering med Sheikh Hasin

Zia ble en fremtredende politiker etter at hennes mann, president Ziaur Rahman, ble myrdet i 1981. Hun tok over ledelsen av BNP og bidro til å lede den folkelige bevegelsen som styrtet militærstyret i 1990. Hun utviklet deretter en voldsom politisk rivalisering med Sheikh Hasina, datteren til Bangladeshs grunnlegger, noe som resulterte i flere tiår med vekslende styre, gateprotester og politiske sammenstøt.

I løpet av sin periode ledet Zia Bangladeshs overgang fra et presidentielt til et parlamentarisk system, fremmet utenlandske investeringer og utvidet ordningen med gratis grunnskoleutdanning. Hun ble gjenvalgt i 1996 og igjen i 2001, selv om hennes andre periode ble utfordret av militante islamister og korrupsjonsanklager. Regjeringen hennes fikk mye kritikk for håndteringen av et granatangrep mot Hasina i 2004, der over 20 mennesker ble drept og flere hundre såret.

Innvirkning på Bangladeshs turbulente politiske landskap

Til tross for at Zia og partiet hennes har vært ute av regjeringskontorene siden 2006, og til tider har sittet i fengsel og husarrest, har de fortsatt å utøve innflytelse. Hennes sønn, Tarique Rahman, vendte nylig tilbake til Bangladesh etter flere år i eksil, og det forventes at han vil spille en viktig rolle i det kommende parlamentsvalget.

Zias ettermæle er preget av hennes historiske rolle som kvinnelig leder i en nasjon med muslimsk flertall og hennes varige innvirkning på Bangladeshs turbulente politiske landskap, der rivaliseringen med Hasina kom til å definere en tid preget av maktkamp og reformbestrebelser.