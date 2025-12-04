Kia avduker gal konseptbil i ny video

HQ

Kia har gjort det eksepsjonelt bra med sine ulike elbilintroduksjoner de siste par årene, fra den høyt elskede EV6 til den massive EV9. Det ser imidlertid ut til at deres neste modell er litt annerledes, hvis en ny konsept-teaser er noe å gå etter.

Den splitter nye teaservideoen er ikke spesielt lang, og den viser heller ikke konseptbilen direkte. Men linjene som vises er aggressive, og ser ut til å være en slags EV-erstatning for den ikoniske Stinger.

Produksjonen av Stinger stoppet for et par år siden, og det etterlot et hull i porteføljen for Kia - et som ser ut til å bli fylt av denne sportslige, lavgående sedanen.

Det er ingen offisielle detaljer foreløpig, inkludert om den vil bli bygget på samme E-GMP-plattform med 800V ladearkitektur.

Du kan se teaseren nedenfor.