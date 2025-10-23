Kia deler ut luftfriskere som lukter bensin til sine nye elbilkunder

HQ

Kia har gjennom sin finske importør Astara Auto i et smart lite PR-triks utviklet Kia-duftgraner formet som en knallrød bensinkanne, som lukter bensin, og som de gir til alle kunder som har kjøpt en elbil. Det er fordi bensin lukter godt, sier finnene, og fordi de som investerer i en batteridrevet bil mest sannsynlig vil savne den herlige lukten. Det lukter imidlertid ikke bare bensin, men også furunåler, bark, sjasmin og mye annet kos som landets eneste parfymeprodusent har utviklet.

Max Perttula:

"Jeg valgte ingredienser som vanligvis brukes i herredufter og i rekonstruksjonen av jasminblomster for kvinner. Det høres kanskje vilt ut, men sjasmin inneholder forbindelser som naturlig minner folk om bensin. Vi bygde videre på det fundamentet, og tilsatte deretter rav, bjørketjære og galbanum for å gjenskape duften av et bilverksted."