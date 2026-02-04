Kia sliter tilsynelatende med elbilsalget i USA den siste tiden

HQ

Mens Kia fortsatt er et av de sterkeste bilmerkene internasjonalt når det gjelder utrulling og tilstedeværelse av elbiler, ser det ut til at salget i USA har gått langt ned i det siste.

Som InsideEVs kan rapportere, solgte Kia bare 674 Kia EV9 i januar i USA, en nedgang på 45% sammenlignet med januar 2025, og det er mye verre for den populære EV6. De solgte bare 540 i USA i januar, ned fra 1542 i januar 2025 - et fall på 65%. I januar 2025 var tallene 40 % lavere enn i 2024.

Det har blitt bemerket at USA ser en generell nedgang i elbilsalget for tiden på grunn av en rekke faktorer, for eksempel utløpet av den føderale skattefradraget for rene biler, og et økt fokus på den høye prisen på biler som EV6 og EV9 midt i en levekostnadskrise.

Det bør også bemerkes at interessen for Hyundais Ioniq 5 er økende, og den deler plattform med EV6 - så kanskje noen forbrukerpreferanser spiller inn.