Kia vil bygge en bil for "gamer-generasjonen"

Nylig viste vi Kias nye, ville Meta Turismo, et konsept som ser ut til å indikere et ganske radikalt designskifte for selskapet i nær fremtid.

I et intervju med Autocar sier sjef for Kia Global Design, Karim Habib, at bilen kan ende opp med å bli en slags åndelig etterfølger til Kia Stinger, men for "gamergenerasjonen" :

"Vi har en liten historie med å lage biler som Stinger, og det er noe vi ikke ønsker å gi opp. Vision Meta Turismo er vår idé om en sportssedan for gamer-generasjonen."

Tanken er å skape en elbil som fortsatt føles emosjonell og spennende til tross for at den ikke lenger har forbrenningsmotor, noe Kia innrømmer blir stadig vanskeligere ettersom regelverket og utviklingskostnadene fortsetter å stige.

Vision Meta Turismo-konseptet i seg selv ser mer ut som noe fra Gran Turismo enn en tradisjonell sedan, med en ultra-lav holdning, overdrevne aero-elementer og et sterkt digitalt fokusert interiør. Kia sier at designretningen er ment å appellere til yngre kjøpere som har vokst opp med spillkultur og futuristiske digitale grensesnitt i stedet for tradisjonell bilentusiasme.