Kickboxer kommer på 4K Blu-ray i desember

Det er bekreftet at kultklassikeren Kickboxer slippes på 4K Blu-ray i desember i form av en storslått Steelbook-utgave med tre plater fullpakket med bonusmateriale. Ikke så verst for de av dere som vil gjenoppleve en av actionsjangerens mest ærefryktinngytende filmer i skarp HD-oppløsning. Sjekk ut den komplette listen over alle de inkluderte bonusfunksjonene her nedenfor.



DISK 1: 4K Ultra HD (film/funksjoner)



DISK 2: Blu-ray (film/funksjoner)



DISK 3: Blu-ray (Bonus Disc) (Film - Internasjonal versjon)



Lentikulært slipcover



Lydkommentarer med produsent og regissør Mark Disalle og actionfilmhistoriker Mike Leeder



Lydkommentarer med regissør David Worth, skuespiller Haskell Anderson og filmhistoriker James Bennett



"Hevn og forløsning" - et intervju med skuespilleren Jean-Claude Van Damme



"Bring Me Tong Po" - et intervju med skuespiller Michel Qissi



"Kick The Tree" - et intervju med skuespilleren Dennis Chan



"Fokuser, film, slåss!" - et intervju med fotograf Jon Kranhouse



Kinotrailer



TV-spot



Stillbildegalleri



Hva er ditt beste minne fra Kickboxer?