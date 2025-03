Kickstarter for Hopetown, den åndelige etterfølgeren til Disco Elysium av Longdue Games, starter neste mandag

Vi har fulgt prosjektet til det nystiftede studioet Longdue Games, Hopetown, tett siden starten. Ikke overraskende, for dette veteranstudioet består av noen av de opprinnelige ZA/UM-medlemmene som skapte Disco Elysium: Lenval Brown (Disco Elysiums forteller), Piotr Sobolewski (spillets tekniske veileder), og nylig kom Martin Luiga, ZA/UM-grunnlegger og forfatter av sju hovedkarakterer i Disco Elysium, med på laget.

Sammen skaper de det de har kalt "den åndelige etterfølgeren" til den nevnte cRPG-hiten. Det er utviklingen av historien gjennom psykologi og dyp karakterbygging som vil definere Hopetwon. Og de har til og med laget et eget begrep for dette nye spillsystemet: Psychogeography. For i Hopetown "tingene du gjør, vennskapene du knytter, svikene du begår, forandringene du skaper ... de blir ikke værende i minnet. De manifesterer seg."

Vi er fortsatt ikke helt sikre på hvor denne reisen med Hopetown vil ta oss, men hvis du vil være blant de første til å støtte prosjektet, starter Kickstarter-kampanjen deres neste mandag, 17. mars 2025. Martin Luiga har en spesiell oppfordring til oss om å gi prosjektet en sjanse.

"Jeg var med i ZA/UM-kulturbevegelsen fra begynnelsen og rekrutterte sentrale teammedlemmer som senere har gitt viktige bidrag til Disco Elysium", sier Martin Luiga. "Jeg vil hjelpe Longdue med å utvide teamet på en lignende måte med lokale estiske og internasjonale talenter for å bygge noe mer enn Disco Elysium 2: Vi ønsker å flytte grensene, ikke bare innfri forventningene. Jeg oppfordrer fans av RPG- og eventyrsjangeren til å støtte Kickstarter og hjelpe oss med å skape spillet."

I tillegg til disse uttalelsene har vi det første offisielle skjermbildet og teaser-traileren for å få deg i gang.

Hva synes du om Hopetown? Har du planer om å støtte finansieringen?