Kickstarter-kampanjen for Broken Sword: Smoking Mirror - Reforged ble lansert i dag og nådde sitt mål på bare 15 minutter

I fjor ble Broken Sword: Shadow of the Templars lansert: Reforged, en fullstendig oppgradert 4K-nyinnspilling av Charles Cecils klassiske pek-og-klikk-eventyr. Spillet ble en stor suksess, først på Kickstarter og deretter ved den generelle utgivelsen (både digitalt og i fysisk format), og nå er det Revolution Softwares tur til å prøve lykken med en kampanje for å få den andre tittelen i serien, også remastret, til å bli realisert: Broken Sword: Smoking Mirror: Reforged.

Kickstarter-kampanjen ble lansert i dag med et mål på 50 000 pund (ca. 57 000 euro) for prosjektet, og tilbyr en digital eller fysisk kopi av en samlerutgave av spillet til de som bidrar med ulike beløp til prosjektet. Og suksessen har vært overveldende. Målet på £50 000 ble nådd i løpet av 15 minutter etter at kampanjen ble lansert, og er nå overgått med nesten 700 %. Det er påfallende at en stor andel av kampanjens støttespillere har valgt det høyeste bidragsnivået: en overdådig samlerutgave fullpakket med fysisk innhold (inkludert spillets lydspor på vinyl), personlig signert av Charles Cecil selv.

Cecil benyttet anledningen til å takke fansen for den raske responsen med en melding som antydet et ønske om å fortsette å bringe spillene i serien opp til dagens kvalitetsstandard. Og hvem vet, kanskje vi en dag får se et Broken Sword 6...

"Tusen takk for den ekstraordinære støtten dere har gitt oss til dette prosjektet på så kort tid. Det er et stort privilegium at dere viser oss så stor tillit.

Deres lidenskap for spillene våre gjør oss virkelig stolte. Vi lover å belønne dere med virkelig gode spill nå og i tiden fremover."

