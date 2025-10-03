Kickstarter-kampanjen for Starfinder: Afterlight, CRPG basert på Pathfinder spin-off romrollespillet, starter 7. oktober

Fans og utviklere med en lidenskap for cRPG-er skylder Larian mye for at de relanserte sjangeren med Baldur's Gate 3 til uante høyder. Det er takket være populariteten (og det faktum at RPG-er, som Dungeons and Dragons, er mer levende enn noensinne) at vi nå har mange interessante prosjekter under utvikling, men få så interessante som Starfinder: Afterlight.

Utviklet av Epitellers Entertaiment, ble spillet avduket i sommer med en ganske kongelig første teaser, som hadde mange kort i ermet. Men nå er det på tide å vise litt ekte støtte til spillet (selv om det alltid hjelper å legge det til på ønskelisten din ) fordi akkurat i dette øyeblikket har spillets Kickstarter-kampanje nettopp åpnet. Fra 7. oktober til 7. november vil den forbli aktiv, og de som støtter prosjektet fra 30 euro vil motta en digital kopi av spillet, deretter inkluderer nivåbelønninger direkte involvering i utviklingen, for eksempel tilgang til den lukkede betaversjonen, muligheten til å navngi en NPC, inkludering av en backer's katt og tilpassede portrettalternativer.

Starfinder: Afterlight er et fortellingsrikt turbasert rollespill som utspiller seg i Starfinder TTRPG-universet og er basert på Second Edition-regler. I spillet må et mannskap av usannsynlige allierte slå seg sammen for å redde den savnede kapteinen, samtidig som de står overfor en trussel fra verdensrommet som truer all eksistens i kosmos.

Fire hovedpersoner er avslørt så langt: Kole (klasse: Soldat, med stemme av Fred Tatasciore), Tycho (klasse: Operativ, med stemme av Inel Tomlinson), Lu-323 (klasse: Emissary, med stemme av Melissa Medina) og Sterling (klasse: Solarian, med stemme av James Alexander). Den savnede kapteinen, Khali , vil få stemmen til Carolina Ravassa: All stemmegjengivelse vil bli regissert av den anerkjente Neil Newbon (Baldur's Gate 3, Resident Evil Village, Dead Take).

"Vi er glade for å kunne avsløre flere av våre utrolige skuespillere i forbindelse med lanseringen av Kickstarter-kampanjen vår. Med Neil Newbon som stemmregissør og så talentfulle skuespillere og skuespillerinner som gir liv til karakterene i Starfinder: Afterlight, er det en stor ære," sier Ricard Pillosu, administrerende direktør og medstifter av Epictellers. "Vi har fortsatt flere skuespillere å annonsere - følg med for flere overraskelser, og støtt oss på Kickstarter for å hjelpe oss med å skape det beste Starfinder-spillet noensinne!"

Du kan sjekke ut Starfinder: Afterlights Kickstarter-kampanje på denne lenken, og også nyte den nye traileren og designskisser og skjermbilder nedenfor.