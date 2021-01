Kickstarter-kampanje for et nytt Game Boy-spill nådde målet på kort tid

Du ser på Annonser

Det er ikke hver dag vi får æren av å skrive om nye Game Boy-spill. Den seneste offisielle lanseringen på konsollen var i 1999. Det finnes dog mange entusiaster som utvikler spill til Game Boy, men ikke alle kommer like langt som The Shapeshift. Det er et fantasyrollespill som lar deg forvandles til ulike dyr. Utviklerne tenkte å finansiere dette via en Kickstarter-kampanje, som de lanserte i går, og allerede nå har de nådd målet.

I eventyret får vi følge Elliot, en "ordinær person" som har reist til fjells for å henge med gode venner. Vel, der skjer det merkelige ting, og Elliot kontaktes av en liten alv som trenger hans hjelp med å frigjøre alveverdenen fra en ond trollmann. For hvert nye dyr Elliot møter, får han muligheten til å forvandle seg til det i hva som ser ut til å bli et ganske så ambisiøst Game Boy-spill.