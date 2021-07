Kickstarter-kampanje startet for integrert Xbox Series S-skjerm

Xbox Series S er den billigste konsollen i den nye generasjonen. Selv om den ikke har samme 4K-kapasitet som PlayStation 5 og Xbox Series X, så kjører den de samme spillene, selv om de ofte har lavere oppløsning.

Som visse har lagt merke til er den også veldig liten (den minste Xboxen noensinne), og dermed perfekt som reisefølge. Men du trenger fortsatt en kompatibel skjerm, hvilket man ikke har med seg overalt. Men det problemet er nå i ferd med å løses med en Kickstarter-kampanje for noe kalt "xScreen". Det er i utgangspunktet en sammenleggbar 1080p/60Hz-skjerm (med høyttalere) som enkelt og stabilt festet til Xbox Series S med en formfaktor som delvis skjuler den og delvis får den til å få en laptop-liknende funksjonalitet.

På den måten kan du bare folde ut skjermen for å spille på hotell, tog, cruise, hytter eller hvor enn du befinner deg med strøm tilgjengelig. Hvis du synes dette høres ut som noe for deg kan du <a href = "https://www.kickstarter.com/projects/xscreen/xscreen-for-xbox-series-s" title = "xScreen @ Kickstarter" target = "_ blank">surfe over til Kickstarter</a> for å lese mer eller kjøpe et eksemplar. For 289 australske dollar (cirka 1860 kroner) vil skjermen være din, og kampanjen har allerede nådd sitt mål og produktet leveres tidlig neste år.