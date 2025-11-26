Kid Icarus, Ninga Gaiden og Battletoads kommer til Nintendo Switch Online

HQ

Mens Gamecube- og Nintendo 64-katalogen kan forventes å få mer kjærlighet fra Nintendo i det kommende året på Nintendo Switch Online får medlemmer av standardnivået av Nintendos abonnementstjeneste også sin vanlige dose retrospill som opprinnelig ble utgitt på selskapets første stasjonære og håndholdte konsoller. I dag kommer fire nye titler til tjenesten for NES- og Game Boy-katalogene, og alle er lett gjenkjennelige utgivelser fra den tiden.

Det dreier seg om Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos, Battletoads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters og Bionic Commando. Alle er nå tilgjengelige på tjenesten, og Nintendo har delt en kort trailer for å vise deg hvordan de ser ut, i tilfelle du ikke er kjent med dem.

Kommer du til å prøve noen av dem? Vi anbefaler på det sterkeste at du gir Battletoads en sjanse, hvis du kan, for selv som NES-spill hadde det imponerende grafikk for den tiden.