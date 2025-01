Kieran Culkins episke spøk med Mark Ruffalo som involverte hasj

HQ

Kieran Culkins rampete natur er ingen hemmelighet, og en av hans mest uforglemmelige spøker involverte ingen ringere enn Mark Ruffalo. De to spilte sammen i skuespillet The Moment When fra 2000, da Culkin bestemte seg for å bytte ut en pose med falske joints med ekte. Spøken førte til en improvisert røykeøkt på scenen som fikk noen overraskende resultater.

I et intervju med The Guardian fortalte Culkin om hendelsen, og innrømmet at han i utgangspunktet hadde trodd det skulle være en harmløs spøk. Til sin overraskelse ble Ruffalo - som ikke hadde røykt på mange år - begeistret over opplevelsen. Resten av skuespillerne, inkludert en skuespiller som aldri hadde prøvd hasj før, lot seg også rive med. Men som med alle gode spøker fikk det konsekvenser. Inspisienten stormet snart inn og forlangte at Culkin skulle levere fra seg jointen, før han kom med replikken "Ødelegg livet ditt når du har tid."

Til tross for kaoset er det tydelig at alle involverte tok hendelsen med fatning. Culkin, som nå er en erfaren skuespiller og Golden Globe-nominert, har kanskje modnet, men dette morsomme kapittelet fra hans tidlige karriere beviser at den rampete ånden fortsatt lever i beste velgående. Tror du Kieran Culkin har lagt spøkene bak seg, eller har han mer å komme med?