Kiev rammet av angrep med ballistiske missiler

Innbyggerne i Kiev våknet til et mareritt da kraftige eksplosjoner rystet byen i de tidlige morgentimene, som følge av et storstilt russisk missilangrep. Luftforsvaret avskjærte flere Iskander-M-missiler, men nedfallende vrakrester forårsaket betydelige skader på bolighus, kontorkomplekser og infrastruktur i flere bydeler, deriblant Holosiivskyi, Obolonskyi og Svyatoshynskyi.

Nødetatene rykket ut for å slukke branner og hjelpe ofrene, og myndighetene bekreftet minst ett dødsfall og flere skadde. President Volodymyr Zelensky fordømte angrepet på Telegram, og understreket behovet for internasjonal støtte for å motvirke den pågående russiske aggresjonen. Ifølge myndighetene i Kiev er redningsmannskapene fortsatt i høy beredskap mens de vurderer det fulle omfanget av ødeleggelsene.