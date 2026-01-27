Kilden til Capcoms skuffelse avslørt: Monster Hunter: Wilds "Bare" solgt i 11 millioner eksemplarer så langt

HQ

Det ble klart at Monster Hunter: Wilds underpresterte etter Capcoms Q1-rapport i fjor sommer, da det Osaka-baserte selskapet offisielt erkjente den utrolige nedgangen i tittelen etter den fantastiske første måneden, og innrømmet at den hadde "falt under våre forventninger". Nå ser det ut til at spillet har fortsatt i et lignende tempo, som avslørt av dagens konsoliderte økonomiske resultater frem til 31. desember 2025.

Totalt har Capcom solgt 11 millioner eksemplarer av tittelen, noe som er imponerende på papiret, men blekner når du tenker på at 10 av de 11 millionene ble solgt i mars (med omtrent 300 000 eksemplarer de siste tre månedene). Hva er årsakene? Spillet har blitt sterkt kritisert for sine gameplay-justeringer som roter med kjernesystemene, mens PC-versjonen fortsatt lider av tekniske ytelsesproblemer, noen av dem ganske pinlige.



Disse problemene forhindret imidlertid ikke spillet fra å toppe Steam-listene, og salget den første måneden hadde fortsatt en stor innvirkning på utviklerens/utgiverens resultater for det siste regnskapsåret. Og hva kommer nå? Bortsett fra presserende rettelser til PC-versjonen, og som alltid med serien, forventer fansen at det kommer en stor ny utvidelse senere i år eller tidlig i 2027, mens rykter/lekkasjer om en potensiell Monster Hunter: Wilds for Nintendo Switch 2 veldig godt kan utgjøre resultatene for selskapets FY2027, som starter 1. april.