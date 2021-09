Kilder hevder at Game Boy-innhold snart kommer til Switch Online

HQ

Selv om Nintendo Switch Online ikke helt liknet en god handel fra starten av, så har tjenesten blitt markant forbedret med tiden takket være muligheten til å spille klassiske Nintendo-titler via den. Disse er dog bare NES og SNES, men noe tyder på at vi snart kommer til å se andre klassiske Nintendo-titler fra GameBoy-æraen.

Kilder har bekreftet overfor Nintendo Life at både Game Boy- og Game Boy Color-spill er på vei, og at disse begynner å tilføyes Nintendos Switch Online "really soon". Hvilke spill som kommer først har de ikke sagt noe om.

Det er nå 88 spill i Online-samlingen, og det er ingen tegn til at Nintendo kommer til å fjerne dem med det første, og de tilføyer stadig nye spill.

Hvilke Game Boy-spill kunne du tenke deg dersom dette stemmer?