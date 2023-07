Kilder: Switch-etterfølgeren vil ha LCD-skjerm, kassettspor og komme i andre halvdel av 2024

HQ

Kall den Super Nintendo Switch, kall den Nintendo Switch 2, eller hva som helst. Etterfølgeren til dagens Nintendo Switch kommer i 2024, slik vi har hørt så ofte de siste månedene. Og nå tyder nye kilder på at lanseringsvinduet kan snevres inn til andre halvdel av 2024.

Vi visste allerede at vi ikke ville få den neste konsollen før i april 2024 (når regnskapsåret starter for de fleste selskaper), men nå bekrefter flere kilder overfor VGC at det blir fra juli vi kan få den. Begrunnelsen? For å ha nok varer til alle ved lansering og i alle regioner, for å unngå situasjonene vi har opplevd med Xbox-serien og PlayStation 5.

De samme kildene hevder også at utviklingssettene nå ikke bare er i hendene på dedikerte studioer, men også hos tredjepartsutviklere. Denne antatte Super Nintendo Switch vil komme med en LCD-skjerm i stedet for OLED-skjermen til dagens modeller for å kutte kostnader, og den vil også ha et kassettspor, slik at Nintendo beholder formatet til sin nåværende konsoll.

ReedPops sjef for B2B-spill, Christopher Dring, sier at bakoverkompatibilitet og tilgang til Siwtchs nåværende katalog på etterfølgeren vil være avgjørende for Nintendos evne til å få flest mulig av de over 100 millioner Switch-brukerne over på neste generasjon.

"Nintendo har slitt med å oppgradere spillere i tidligere generasjoner, så hvordan de tilnærmer seg ting som digitale biblioteker, Nintendo Account og til og med bakoverkompatibilitet kan vise seg å være avgjørende for at det neste systemet skal få en god start."

Det er foreløpig uvisst om vi får noen offisielle nyheter om den ryktede Super Nintendo Switch i år, men vi kommer til å holde utkikk etter flere nyheter de neste månedene.