Kill Bill: The Whole Bloody Affair får en begrenset VHS-utgivelse

To tiår har gått siden Quentin Tarantino skjenket verden de to Kill Bill-filmene. Den legendariske The Whole Bloody Affair var noe vi fans rett og slett måtte finne oss i å vente på, og den ble endelig sluppet til publikum for noen måneder siden.

HQ

Men hva med filmsamlere? Vel, for de som faktisk setter pris på å ha en fysisk skatt i hylla, kan vi nå melde at en strengt begrenset VHS-utgave av Kill Bill: The Whole Bloody Affair er på vei ut. Utgaven inneholder to VHS-kassetter og presenterer Tarantinos originale visjon, der de to delene er satt sammen til én langfilm.

The Whole Bloody Affair varer i 253 minutter og inneholder også noen ekstra scener og tidligere usett materiale. I tillegg til VHS-utgaven er det også planlagt utgivelser på Blu-ray og 4K UHD senere i år.

Og ja, de er selvfølgelig allerede utsolgt. Beklager, folkens.