Edderkopper kan til tider skape delte meninger blant folk. Mens mange hater dem er det noen som velger å ha dem som kjæledyr. Den siste tiden har dette kommet litt i fokus i spillverden ved at Grounded har en egen innstilling som lar oss justere hvor mye edderkopper faktisk ser ut som edderkopper. Dette er uansett ikke nok for gjengen i GR Live, så fra klokken 16 kan du se dem drepe de åttebente skapningene i Kill It With Fire på GR Live-siden, Facebook, Youtube og Twitch.