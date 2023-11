Dette edderkoppdrepende spillet, som ble utgitt for tre år siden, fikk en VR-versjon tidligere i år, og nå er det på tide å spille det på Playstation 5. Egentlig er det veldig logisk å overføre dette til virtuell virkelighet siden det er i førstepersonsperspektiv, men etter å ha jaktet på hundrevis av edderkopper i flere rom og hus lurer jeg på om det virkelig var nødvendig. Noe som selvfølgelig er veldig gøy i VR, er å interagere med objekter. Jeg husker spenningen første gang jeg prøvde Job Simulator og sto bak disken og kastet ting rundt, åpnet dører og trykket på knapper. Det kan virke litt urettferdig å dømme dette blant annet fordi tiden har gått, men det er litt av problemet her. Etter hvert som tiden går, utvikler alt seg, men Kill It With Fire VR føles litt for enkelt, og som om det kommer altfor sent.

HQ

Jeg starter i et hus, og det første lille, svarte insektet dukker raskt opp og løper for livet mens jeg tar en fotoramme og løper etter det. Gjentatte slag må til, så ligger den død og vel, det er egentlig slik spillet foregår. Du leter etter og finner en eller flere edderkopper ved å rote til omgivelsene, og så dreper du den. Spillet vil at jeg skal gjøre det på forskjellige måter, og den aller første oppgaven er å kaste en bok på insektet. Ferdig og ferdig. Deretter kan jeg sette fyr på både insektene og omgivelsene, og når jeg låser opp en boks får jeg en revolver slik at jeg kan skyte dem i hjel også. Slik fortsetter det, bit for bit.

Et stort problem her er at alt høres mye morsommere ut enn det er. Joda, det finnes øyeblikk av eufori, som når jeg er på bensinstasjonen og sprenger bensinpumpene. Flammekasteren er også ganske morsom, og som tittelen antyder, er det også den du bruker mest, for det er den enkleste måten å drepe insekter på. Sett fyr på en bokhylle eller et skap, og forhåpentligvis dreper du noen mens det brenner.

Den største styrken når det gjelder formatet, er at du kan plukke opp og bruke de fleste gjenstander du ser. Så du kan velte bøker, husholdningsapparater, fotorammer og vinflasker blant mye annet, og selv om miljøene har det samme målet om å drepe edderkopper, er det også andre ting å gjøre. Du plukker opp oppgaver som er knyttet til banen du er på, men disse er valgfrie. For å komme videre i spillet trenger du bare å drepe det antallet edderkopper som trengs for å låse opp døren ut, men hvis du vil forlenge spilletiden litt, er det noen andre ting du kan gjøre. I tillegg må du gjøre disse tingene for å oppgradere utstyret ditt. For det er ikke bare en flammekaster du kan drepe insektene med, nei, det finnes revolvere, stekepanner, bensinkanner og andre ting du kan plukke opp, og du kan alltid ta en gjenstand i omgivelsene og drepe edderkoppene. Alt føles veldig enkelt, men ganske morsomt i korte øyeblikk.

Dette er en annonse:

Jeg har også støtt på en del bugs i spillet, med dårlig sporing. Den verste har vært at hvis jeg har stått for nær en vegg, har spillet gått helt i svart og jeg har ikke kommet tilbake til spillområdet. Jeg har måttet gå tilbake til menyen og deretter starte banen på nytt, men heldigvis har fremgangen blitt lagret, bortsett fra antall drepte edderkopper, noe som er litt kjipt. Jeg synes også at den ganske primitive grafikken i VR er litt for enkel. Effekter som ild og andre ting ser ganske dårlig ut, og jeg skulle gjerne sett at spillet hadde blitt polert opp litt i denne versjonen. Jeg føler ikke at denne versjonen tilfører så mye ekstra. Det var morsomt da jeg spilte det før, og det er akkurat det samme i VR med en hektisk vifting eller å sette fyr på alt du ser for å få edderkoppene til å dø. Jeg skulle for eksempel gjerne sett at man kunne brenne ting ned til grunnen i stedet for at de bare brenner litt. Det hadde gjort mye i stedet for at bare enkelte ting eksploderer. Det er imidlertid mulig å ødelegge mange gjenstander, men ikke alt. Det føles litt inkonsekvent. På samme måte er det litt kjedelig at noen gjenstander ser ut til å være "låst" slik at du ikke kan plukke dem opp og kaste dem rundt.

Så selv om man kan tenke at dette burde gjøre seg bra i VR og utnytte alle formatets muligheter, føles det ikke spesielt morsomt. Det er litt for enkelt, og egentlig er det bare selve perspektivet, og muligheten til å plukke opp alle slags gjenstander, som kunne vært et pluss. Men til tross for en viss glede i korte øyeblikk er Kill It With Fire VR slett ikke den underholdende eller naturlige overføringen til VR som det burde og kunne vært.

Dette er en annonse: