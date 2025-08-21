Kill the Brickman er en murstein-knusende kulebygger som nettopp har skyggedroppet på PC og Xbox

Etter den enorme suksessen til Vampire Survivors bestemte utvikleren Poncle seg for å omfavne en vei for publisering i stedet for å hamstre sin rikdom. Indie-studioet har tatt grep for å hjelpe andre indie-utviklere med å lansere ideene sine, og dette inkluderte nylig lanseringen av det tastaturknusende Berserk or Die, som snart vil bli etterfulgt av en mursteinknusende kulebygger.

HQ

Dette er kjent som Kill the Brickman, og er et finurlig spill som handler om å skyte ned sansende murstein som har invadert jorden. I hovedsak går det ut på å skaffe seg et våpen, lage en ladning med skudd og gjenstander som gjør skuddene dine mer effektive, og deretter angripe Brickmen i et forsøk på å beseire dem og redde verden.

Det turbaserte spillet beskrives slik i en pressemelding: "Skyt deg gjennom kapitler, møt over et dusin elitefiender og ti mektige sjefer, og oppdag synergier som gjør den beskjedne tisseskytteren din til en galaksetruende håndkanon. Forestill deg Tetris, men hvis klossene hadde hatt sinneproblemer og en smak for menneskekjøtt. Med hundrevis av relikvier og en rekke ulike byggemuligheter går dybden her mye dypere enn bare å sikte og skyte."

Kommer fra utvikleren Doonutsaur, Kill the Brickman er faktisk ute akkurat nå på PC og Xbox-konsoller.