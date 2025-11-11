Killer Eyelashes ikke har øyevipper som dreper

Et dragshow som utspiller seg under zombie-apokalypsen? Det er en veldig enkel måte å forklare Tiamat Studios Killer Eyelashes på, et narrativt eventyr som følger ulike sære karakterer som får i oppgave å redde menneskeheten ved å bruke kreftene de har fått etter å ha fått en overdose med forurenset sminke.

Jepp, et mildt sagt finurlig spill, men innebærer tittelen faktisk at folk blir drept av øyevipper? Svaret på det er nei, for det er snarere et ordspill som refererer til de udødes "morderiske" (som i stilige) utseende i denne verdenen. Som forklart av Fidel Lorite fra Tiamat Studios:

"Det er et oppsett, det er på en zombie-apokalypse, men det er litt av en vri. Disse zombiene er ikke den typen zombier som forfølger deg for å spise deg. De bruker dårlig sminke, fordi sminken i verden har blitt forurenset med mikroorganismer, og så finner de andre mennesker å sminke, for å konvertere dem til dårlige sminke-zombier. Bortsett fra Dread Queens, som på grunn av overdosen av sminke har fått en slags superkrefter, og nå er de menneskehetens eneste håp."

Når det gjelder hva annet vi kan forvente oss av dette prosjektet og hvilken type gameplay som vil bli servert, fortalte Lorite oss om Ace Attorney-lignende likheter.

"Det er en slags prøvehandling, fordi hver seks episoder som vi har planlagt har forskjellige trinn for hvert spill. Den første er mer kamporientert, vi har laget en slags narrativ kamp, som er basert på skyggen som narkoverdenen brukte for å kommunisere. Så du har svar for å overvinne svaret for rivalen din, og så har vi et annet trinn som er mer etterforskning. Det er noen forbrytelser, og du må etterforske litt, men alt er basert på komedie. Så alt er utviklet for, vi har 13 karakterer som løper gjennom spillet, og det endrer gameplayet for disse spillerne, for disse karakterene som dukker opp i spillet."

Sjekk ut hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor for mer informasjon på Killer Eyelashes.