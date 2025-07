Killer Inn lover godt

Det er ingenting som å lyve for vennene dine. Fra da jeg spilte Trouble in Terrorist Town i Garry's Mod til da jeg tvang uskyldige besetningskamerater ut av luftslusen i Among Us, har jeg ofte vært glad i spill som tester de sosiale ferdighetene dine like mye som spillreaksjonene dine. Killer Inn - Det nye spillet Among Us fra utvikleren Tactic Studios og utgiveren Square Enix ser ut til å føye seg inn i rekken av gode deduksjonsspill.

Mange av disse titlene spilles og promoteres av YouTube- og Twitch-grupper, og det kan være vanskelig å finne ut om de faktisk er morsomme. En gruppe streamere må tross alt være underholdende for sitt publikum, og derfor kommer de til å få et spill til å virke engasjerende selv om det mangler på viktige områder. Heldigvis har vi fått sjansen til å spille Killer Inn, og få noen inntrykk av denne blandingen av tredjepersons action og sosial deduksjon.

HQ

Killer Inns omfang og skala er sannsynligvis den mest umiddelbare forskjellen du vil legge merke til fra andre spill av samme type. Du har 24 spillere i en lobby, hvorav 16 er uskyldige og 8 er onde. De gode er lam, de onde er ulver. Et enormt kart strekker seg ut foran deg, med massevis av forhåndsdefinerte figurer å velge mellom, hver med sine egne evner og design. Det finnes en skallet advokat, en gamer med gassmaske, en ninja, en pirat og så videre. Litt av en eklektisk blanding. Siden vi spilte i en demo-økt med andre medier og pressefolk, hadde vi en full lobby, så det er vanskelig å si hvordan spillet fungerer når du leter etter en lobby full av tilfeldige personer, eller når du prøver å samle 20+ venner. De fleste av oss brukte selvfølgelig nærhets-chat-funksjonen, men hvem vet om alle andre vil være villige til å snakke? Det er tross alt gamere vi snakker om, og jeg vet at det tok et minutt å få alle til å chatte, selv om vi var i nærheten.

Målene er klare, og du har sikkert gjettet de fleste av dem før du leser dette. Som ulver dreper du lammene. Lammene kan drepe alle ulvene hvis de finner dem, eller flykte og samle nøkler til et skip de kan gå om bord i for å forlate øya de er på. Ingen rømte i våre spill, ulvene vant to og lammene vant to. At alle får tilgang til våpen gjennom å fullføre oppdrag gitt av butikk-NPC-er rundt omkring på kartet, gjør at du ikke føler deg ubrukelig som lam. I tillegg kan lammene finne ut hvem en ulv kan være ved å finne spor på døde kropper. Et klesstykke, et hårstrå, alt sammen forteller en del av historien. Det betyr at du kan ta en mer aktiv rolle som en god mann, og overraske ulvene hvis de tror at de bare kan slå leir og spille det lange spillet.

Dette er en annonse:

I tillegg kommer deduksjonselementet, der du snakker med folk om hvem og hva de så. Å prøve å rømme som lam føltes umulig, men i det store og hele var hele loopen utrolig morsom, spesielt etter hvert som folk fant inn i rytmen på Killer Inn.

For å samle nøkler til rømningsskipet ditt må du beseire Guardians, som er flytende kuler som regenererer helse i et raskt tempo og også skyter ned helsen din. Porten til skipet åpner seg etter at rundetimeren er utløpt, men da er det ikke sikkert at det er nok lam igjen til å unngå å bli plukket ned. Igjen, med lobbyer som mest sannsynlig kommer til å være fulle av fremmede, kan jeg ikke se for meg at det er veldig lett å få med seg alle til å kjempe mot voktere og samle nøkler. På den annen side tror jeg det generelt sett er ganske vanskelig for lammene å sabotere seg selv, for hvis du dreper en annen god fyr, vil de leve og du vil være ute, noe som betyr at du blir frarådet å bare svinge på alle du ser med en kompis.

Kampene i Killer Inn er litt klumpete. For det meste kommer du ikke til å være i mange langvarige kamper, ettersom mange av kampene dreier seg om å spamme strike med et nærkampvåpen eller skyte først med en pistol. Gift og feller er også på kortene, men raske drap ser ut til å være de beste drapene. Jeg kan imidlertid ikke si at kampene noen gang føltes som en ulempe, da de er så raske og til tider latterlige at jeg måtte ta en pause for å le når jeg kastet en granat, bare for at noen umiddelbart skulle tråkke på den og sende seg selv nedover hagestien.

Dette er en annonse:

Det er der jeg synes Killer Inn lykkes aller best. Det skaper øyeblikk som du vil huske, noe som i 2025 er alt et flerspillerspill virkelig kan gjøre for å skille seg ut og lykkes. Det er spekket med mekanikk, alternativer og karakterer som alle føles designet for å trives i den sprø, kaotiske blandingen som en lobby med 24 spillere uunngåelig vil skape. Tankene mine har vært omtrent like hektiske som en runde på Killer Inn er. Jeg kan ikke spille etter noen vanlig struktur, og å beskrive spillet på papiret (eller på nettet) føles som å gjøre det en bjørnetjeneste.

Jeg er ikke sikker på hvor sterke ben det står på utenfor rammene av en forhåndsvisning, men hvis det klarer å engasjere spillere like effektivt som andre deduksjonsspill har gjort tidligere, kan Square Enix være på god vei mot en hit. Min eneste store bekymring er at Killer Inn kanskje prøver å gjøre for mye for å holde en spiller konstant interessert, noe som gir dem sjansen til å ha sin egen soloopplevelse i en lobby i stedet for å bli tvunget til å engasjere seg i hovedaspektet av flerspilleropplevelsen. Ellers føles det imidlertid som om det potensielt kan slå seg sammen med andre fradragsspill i latteren det skaper og vennskapene det truer med å ødelegge.